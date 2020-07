Spardruck bei Daimler Källenius: „Wir schärfen unseren Kurs nach“

Im ersten Halbjahr sei der Absatz der Pkw-Marke Mercedes-Benz um knapp 19 Prozent auf knapp 870.000 Fahrzeuge gesunken, erklärte Daimler weiter. „Im zweiten Quartal hat Mercedes-Benz bereits wieder etwas Boden gutgemacht“, betonte Källenius. In China habe die Marke mit dem Stern von April bis Juni ihren zweitbesten Quartalsabsatz erreicht. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass andere Märkte an diese Entwicklung Schritt für Schritt anknüpfen können“, ergänzte der Schwede. Die Verkaufszahl von Mercedes-Benz und Smart sank im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 462.000 Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahresquartal - in China stieg er um ein Fünftel auf gut 207.000. Die Pandemie und das insgesamt schon schwächere Marktumfeld habe bei Lkw in den ersten sechs Monaten zu einem Absatzminus von 38 Prozent auf rund 150.000 Fahrzeugen geführt. Ein Lichtblick sei hier das Anziehen der Auftragseingänge in allen Märkten.