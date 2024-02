Sparmaßnahmen Continental kürzt in Autozuliefersparte rund 7150 Stellen

In den Verwaltungsbereichen stehen rund 5400 Jobs zur Disposition, im Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk weitere rund 1750. 40 Prozent der wegfallenden Arbeitsplätze sind in Deutschland angesiedelt. Bei der Software-Tochter Elektrobit fallen 380 Jobs weg, obwohl sich das Unternehmen stärker auf Fahrzeug-Software fokussieren will. Im Rhein-Main-Gebiet prüft Spartenchef Philipp von Hirschheydt zudem die Zusammenlegung der 17 Standorte. Conti will die Jobs schrittweise und so sozialverträglich wie möglich abbauen.