Sparprogramm bei Volkswagen VW macht ernst: So will der Autobauer den Personalabbau vorantreiben

Der Rückgang von E-Auto-Verkäufen in einigen Ländern setzt Volkswagen jedoch zu. In besonders umkämpften Märkten wie China oder Deutschland muss Volkswagen mit Preisnachlässen die Verkäufe stützen, wodurch die Profitabilität leidet. Laut Electromobility Report des Center of Automotive Management (Bergisch Gladbach) konnte der Marktanteil von E-Autos im ersten Quartal nur noch in China deutlich zulegen, in Europa und USA stagnierte er. Den Volkswagen-Konzern, der stark auf E-Autos setzt, trifft die Entwicklung besonders: Der E-Auto-Absatz der Wolfsburger ging in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent zurück, obwohl die Produktionskapazität viel größer war.