Sparprogramm unter Källenius Daimler-Betriebsrat erwartet „zwei bis drei schwierige Jahre“

Nötig wurde das Sparprogramm, weil sich die Automobilindustrie im Umbruch befindet. Daimler erlebe derzeit zudem „eine Eintrübung der Konjunktur“, sagt Porth, und müsse „zunehmend in unberechenbaren politischen Rahmenbedingungen agieren“. Gleichzeitig arbeite man an der Mobilität der Zukunft, investiere in zukunftsweisende Technologien und entwickele neue Geschäftsmodelle. „Um diese Transformation aus eigener Kraft vorantreiben und nachhaltig gestalten zu können, müssen wir im gesamten Unternehmen nachhaltig Kosten senken und unsere Effizienz steigern“, so Porth. Mit Blick auf die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit müsse der Anspruch von Daimler als Premiumhersteller sein, „dass wir angemessene Renditen erwirtschaften“. Man führe die Effizienzmaßnahmen folglich durch, um in die Zukunft investieren und Ziele zerreichen zu können.