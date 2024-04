Sparprogramm Volkswagen zahlt bis zu 454.700 Euro Abfindung

Offenbar gibt es für das Programm keine feste Laufzeit, sondern Budgets für einzelne Vorstandsbereiche. Ein festes Ziel, wie viele Mitarbeiter gehen müssten, gebe es nicht, sagte ein mit den Vorgängen vertrauter Insider. „Wir orientieren uns an Kosten, nicht an Köpfen.“ Das Performance-Programm der Marke VW, zu dem weit mehr als ein Personalabbau gehört, soll bereits im laufenden Jahr einen Ergebnisbeitrag von bis zu vier Milliarden Euro bringen. Bis 2026 strebt die Marke Volkswagen einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro an.



In der internen Managementinformation ist zudem von einer „maximalen Nutzung der demographischen Kurve“ die Rede. Um das Ziel von 20 Prozent weniger Personalkosten in der Verwaltung ab 2026 zu erreichen, habe das Unternehmen bereits 2023 einen Einstellstopp sowie die nachhaltige Stabilisierung der höchsten tariflichen Entgeltstufen „Tarif Plus“ entschieden. So hat der Konzernvorstand der Volkswagen AG neben der Öffnung des Jahrgangs 1967 jetzt auch die Wiedereröffnung des Jahrgangs 1965 sowie die Meldeverlängerung des Jahrgangs 1966 beschlossen.