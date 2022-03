Sparsame Elektroautos Die Ressourcenschoner unter den E-Autos

Platz 4: Tesla Model 3 RWD

Performance und Effizienz müssen kein Widerspruch sein, wie Teslas Model 3 in der abgespeckten RWD-Version zeigt. Hier werden allein die Räder der Hinterachse mit allerdings üppigen 239 kW/325 PS angetrieben, was einen Sprit aus dem Stand auf 100 in 6,1 Sekunden sowie maximal 225 km/h erlaubt. Wer es geruhsam angeht, wird laut WLTP-Messung mit 14,0 kWh auf 100 Kilometer auskommen. Zugleich bietet das mit einem Preis von rund 43.000 Euro günstige Modell des US-Autobauers eine großzügig dimensionierte 60-kWh-Batterie, die stolze 491 Kilometer Reichweite ermöglichen soll.

Bild: Tesla