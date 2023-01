Spitzentreffen im Kanzleramt Was vom Autogipfel zu erwarten ist

Umweltorganisationen bemängelten im Vorfeld, es seien zu viele Organisationen aus dem Autobereich vertreten; es müsse ein Mobilitätsgipfel werden – also kein Autogipfel, um den Verkehrsträger Auto nicht zu stark zu betonen. Tatsächlich wird dieser Gipfel ein Autogipfel sein, was an den bereits vereinbarten Themen der Runde liegt. Auf der Tagesordnung stehen:



1. Datenstrategie im Auto: Wie kann die deutsche Autoindustrie bei Auto-Software und IT mit USA und China Schritt halten?

2. Resilienz der Lieferketten: Wie kann die Versorgung der Autoindustrie mit Teilen und Rohstoffen gesichert werden?

3. Klimaschutz im Straßenverkehr: Wie kann es gelingen, 2030 rund 15 Millionen E-Autos in Deutschland zu haben, welche CO2-Grenzen sind für Pkw und Lkw sinnvoll und wie wirkt sich die neue Abgasnorm Euro 7 aus?