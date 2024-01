Sportwagen: Chinas Konjunkturschwäche hat Auswirkungen auf Porsche-Absatz

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche bekommt die Konjunkturschwäche in China zu spüren. Der Absatz in der Volksrepublik ging 2023 um 15 Prozent auf 79.283 Fahrzeuge zurück; China verlor damit die Spitzenposition als wichtigster Einzelmarkt an Nordamerika, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.