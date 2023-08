Spritpreise Bundeskartellamt gibt Tipps: So sparen Sie beim Tanken

Bei den Spritpreisen gibt es auch regional deutliche Unterschiede. Laut einer ADAC-Untersuchung muss man momentan bei E10 in Sachsen am tiefsten in die Tasche greifen. Im Schnitt kostete dort der Liter am Donnerstagvormittag 1,87 Euro. Am günstigsten war es für Autofahrer in Berlin: Sie mussten im Schnitt knapp 1,83 Euro hinlegen. Diesel war in Brandenburg am teuersten (1,81 Euro), in Rheinland-Pfalz mit durchschnittlich 1,73 Euro dagegen am günstigsten.



