Squeeze-Out VW will Minderheits-Aktionäre von Audi herausdrängen

Zugleich teilte Volkswagen-Chef Herbert Diess am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg mit, dass der designierte neue Audi-Chef Markus Duesmann künftig im Markenverbund der Konzernmutter VW die Verantwortung für Forschung und Entwicklung übernehmen soll. „Angesichts der hohen Veränderungsdynamik in der Industrie bündeln wir unsere Kräfte im Volkswagen-Konzern und stellen uns wettbewerbsfähig für die Zukunft auf“, sagte Diess laut Mitteilung. Auch der Konzernteil für die Entwicklung des künftigen Auto-Softwarebetriebssystems soll seinen organisatorischen Schwerpunkt in Ingolstadt haben.