Stammwerk Opel will in Rüsselsheim weniger Autos produzieren

24. Januar 2019 , aktualisiert 24. Januar 2019, 16:02 Uhr

In Rüsselsheim arbeiten rund rund 3000 Menschen. Bild: dpa Bild:

Wegen sinkender Nachfrage will Opel die Produktion am Stammsitz Rüsselsheim fast halbieren. Über die Umsetzung wird noch verhandelt, doch eine deutliche Besserung der Lage ist nicht in Sicht.