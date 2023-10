Standortbedingungen BMW kritisiert Bundesregierung und EU

In der kleinen Fabrik wird die industrielle Produktion der von BMW selbst entwickelten Batteriezellen erprobt, die ab 2025 in den Modellen der „Neuen Klasse“ zum Einsatz kommen sollen. Entwicklungsvorstand Frank Weber sagte, damit „skalieren wir in Parsdorf dann das beste Produkt in Richtung Serienprozess“.



Lesen Sie auch: BMW und Toyota – vereint im Glauben an die Brennstoffzelle



Die Zellen für die Batterien wird der Autobauer später zukaufen. Das Pilotwerk ermöglicht es BMW aber, die selbstentwickelte Batteriezelle zusammen mit den späteren Lieferanten zu optimieren und die massenhafte Fertigung auszuprobieren. Jährlich eine Million Zellen können hier produziert werden. .