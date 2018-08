Standortvorteile Das Saarland kämpft um die Tesla-Fabrik

Mehr als 50.000 Arbeitsplätze hängen – so sagte es Rehlinger Mitte Juli – im Saarland dank Automobilzulieferern am Geschäft mit dem Auto. „Ich sehe es als Strukturaufgabe für das Land, auch in Zukunft ein leistungsfähiger Automobilstandort zu sein“, ergänzte Rehlinger. Es sei wichtig, auf Trends wie Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung eingestellt zu sein.

Was das Saarland in diesem Bereich zu bieten hat, wird bei ihrer USA-Reise im September wohl auch eine Rolle spielen. Um vor lauter Getrieben und Einspritzpumpen den Sprung zum autonomen und elektrischen Fahren nicht zu verpassen, arbeiten in Saarbrücken etwa das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und das Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit an den Mobilitätsfragen der Zukunft.