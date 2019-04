Starke Resonanz bei Abfindungen Segula kauft Opel mehr als 20 Gebäude ab

Segulas Deutschlandchef Martin Lange sagte der WirtschaftsWoche: „Damit können wir die strategische Partnerschaft wie geplant im zweiten Quartal erfolgreich fortführen“. Der französische Konzern mit Sitz in Nanterre bei Paris will in Rüsselsheim einen „Engineering Campus“ aufbauen und dafür bis zu 2000 Opel-Beschäftigte übernehmen. „Hunderte Bewerbungen“ interessierter Opelaner will Segula inzwischen bekommen haben. Man wolle nun auch „gezielt anwerben“, sagte Lange.