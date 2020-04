Starke Zahlen, neue Kontroversen Musk zu Corona-Maßnahmen in den USA: „Das ist faschistisch“

Die Einschränkung der Freiheit gehe zu weit. Wenn Menschen ihr Haus nicht verlassen wollen, sei das okay, so Musk. Allerdings nicht, wenn das verboten und ihnen mit Arrest gedroht werde. „Das ist faschistisch, das ist nicht demokratisch.“ Da in den USA die derzeitigen Ausgangssperren den jeweiligen Landesregierungen unterliegen, greift Musk damit den Gouverneur seiner Wahlheimat Kalifornien an, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen.