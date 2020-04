Starke Zahlen, neue Kontroversen Musk zu Corona-Maßnahmen in den USA: „Das ist faschistisch“

Bei Tesla ist das wie so oft ganz anders. Die Aktie legt seit Monaten eine Achterbahnfahrt hin, die allerdings in den letzten Wochen meist nach oben ging. Von Jahresanfang bis Ende Februar verdoppelte sie sich auf knapp 800 Dollar und brachte dem Unternehmen einen Börsenwert von fast 150 Milliarden Dollar ein. Bis Mitte März halbierte sich der Wert dann wieder. Wegen ihrer starken Schwankungen ist Tesla zum Liebling der Shortseller und Daytrader geworden. Am Mittwoch stand Tesla zum Börsenschluss wieder bei 800 Dollar, um dann nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um fast zehn Prozent auf 875 Dollar hochzuschnellen. Das geschah noch bevor Firmenchef Musk zwei Stunden später in seiner mündlichen Präsentation bekanntgab, dass man den Preis der Einstiegsvariante des Model 3 für den chinesischen Markt ab Donnerstag senken werde.