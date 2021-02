Starlink-Kooperation möglich VW will Autos über Satellit vernetzen – deutsches Raumfahrtkonsortium geplant

Der Volkswagen-Konzern plant, autonom fahrende Autos künftig über Satellit mit dem Internet zu verbinden. Michael Jost, Strategiechef des VW-Konzerns, sagte der WirtschaftsWoche: „Konnektivität ist beim autonomen Fahren ein ganz entscheidender Punkt – und die Frage: Wie stelle ich Konnektivität überall sicher? Da ist der Satellit für die meisten Einsatzbereiche ein probates Mittel“. Auf „längere Sicht“, so Jost, „könnte der Satellit eine sehr elegante Lösung sein.“ In den nächsten Jahren werde Volkswagen „entscheiden, ob und was wir hier gemeinsam mit anderen tun“. Volkswagen ist der erste große Autohersteller, der Satelliten-Internet bei seinen Fahrzeugen einsetzen will.