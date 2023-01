Start-up Nikola-CEO Lohscheller: Verbindliche Bestellungen für 1620 Batterie- und Wasserstoff-Lkw

Der batterieelektrische Lkw von Nikola soll nach Angaben von Lohscheller 2023 in Deutschland verfügbar sein, der noch in der Entwicklung befindliche Wasserstoff-Lkw ab 2024. „Die Konkurrenz wird das nicht schaffen“, so Lohscheller. „Wir sind der Konkurrenz zwei Jahre voraus. Wenn Sie 2024 in Deutschland einen Wasserstoff-Lkw kaufen wollen, werden sie die Wahl haben zwischen einem Nikola, einem Nikola und einem Nikola.“