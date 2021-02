Start-up Recogni Dafür springen Continental und Bosch über ihren Schatten

Alle Autohersteller und Zulieferer bauen deshalb ihre Softwaresparten aus – am ehrgeizigsten Volkswagen. Angeblich soll der Wolfsburger Konzern an einem eigenen Fahrcomputer-Prozessor fürs Auto der Zukunft arbeiten, der Mitte des Jahrzehnts eingesetzt werden könnte, wenn alles klappt. Tatsächlich entwickeln immer mehr Unternehmen jenseits der Chipbranche eigene Prozessoren, Google etwa oder Amazon und Tesla. Möglich machen das Auftragsfertiger wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).



Recogni, so das Kalkül seiner Investoren, könnte für eine Plattform aus der traditionellen Autobranche das Modul liefern, das hochauflösende Bilder sowie die Daten von Radarsensoren in Echtzeit verarbeitet. Lidar – das mittels Laser Geschwindigkeit und Abstand misst – soll dabei nicht nötig sein. Hinter ihrem Produkt stehen Silicon-Valley-Veteranen aus der Telekommunikations- und Halbleiterbranche sowie ein deutscher Experte für maschinelles Lernen. Ihr Modul schafft nach eigenen Angaben 1000 Billionen Rechenoperationen in der Sekunde (Fachbegriff 1000 TOPS) und benötigt dafür nur acht Watt. „Wir stellen damit alles in den Schatten, was es derzeit auf den Markt gibt“, behauptet Mitgründer Ashwini Choudhary. Das klappt durch Aufteilen der Arbeit. Das Spezialmodul von Recogni kümmert sich um die besonders rechenintensive Analyse der Umgebungsinformationen und leitet sie dann bereits aufbereitet an den Computer, der das Auto steuert, weiter.