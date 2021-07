Stellantis‘ neue Elektrostrategie Jetzt müssen alle Hersteller auf Tesla-Niveau kommen – oder darüber

Tesla hat vorgelegt, nun müssen die anderen Hersteller auf Tesla-Niveau kommen – oder darüber. Die großen Autokonzerne und Zulieferer stecken in diesen Prozess insgesamt eine hohe dreistellige Milliardensumme. Diese Investition entspricht dem Bruttoinlandsprodukt ganzer Länder. Sie wird den Wettbewerb massiv anheizen, ganz zum Vorteil von Verbrauchern und Umwelt. Wahrscheinlich stehen am Ende Technologien, die so gut sind, dass keiner eine andere Technik – zum Beispiel Wasserstoff-Autos – braucht. Das aber ist heute allenfalls für Unterabteilungen der F&E-Abteilungen relevant. Relevant für Verbraucher, Politiker und Klimaschützer ist, was in fünf Jahren kommt.