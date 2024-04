Stellenabbau bei Tesla Musks Abschied von Wolkenkuckucksheim

Tesla ist kein Tech-Konzern, kein KI-Schwergewicht, kein Energie-Systemanbieter, sondern ein Autohersteller. Fast ein Jahr ist es her als Stellantis-Chef Carlos Tavares sagte: „Elon ist ein visionärer Typ, ich respektiere ihn sehr. Aber ich stelle nun fest, dass er in meiner Welt angekommen ist. Willkommen in meiner Welt.“ Tavares wies Musk darauf hin feststellen, dass seine Wachstums- und Profitabilitätsziele nicht haltbar seien. „Jedes Jahr 50 Prozent zu wachsen, in einem Markt, der kaum noch wächst“, sei unrealistisch.