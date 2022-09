Stellenabbau Dieses Mal sollen bei Opel vor allem Entwickler und Mitarbeiter der Verwaltung gehen

Der Autobauer Opel will seine bestehenden Freiwilligenprogramme zum Abbau von Mitarbeitern für 1000 weitere Beschäftigte öffnen – und setzt dabei vor allem auf den Abbau von Mitarbeitern im Entwicklungszentrum ITEZ sowie in der Verwaltung. Das erfuhr die WirtschaftsWoche von Insidern. Opel wollte sich zu den betroffenen Bereichen nicht äußern. Ende 2021 arbeiteten in der Entwicklung sowie den Zentralbereichen der Verwaltung noch 7000 Menschen. Die verbliebene Belegschaft erhält dann einen Kündigungsschutz bis Mitte 2027.