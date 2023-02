Strategie-Update Tabu-Bruch bei Mercedes

Das war der Grund, warum Mercedes sich im Sommer 2015 mit BMW und Audi verbündete, um für 2,9 Milliarden Dollar den Navigationsspezialisten Here von Nokia zu übernehmen. Auch um mit eigenen Kartendaten ein Gegengewicht zu Google schaffen. „Wir sind weiter Gesellschafter, aber das bedeutet nicht, dass wir auch immer Kunde sein müssen“, stellt Källenius gegenüber der WirtschaftsWoche klar. Beim automatisierten Fahren nutze man auch weiterhin Daten von Here. Aber, bekräftigt Källenius, im Mittelpunkt müsse immer der Kunde stehen. Ergo: Google Maps ist so populär und überlegen, dass Mercedes sich nicht dagegenstemmen will. Obwohl man sich in der Allianz nicht als Juniorpartner sieht. „Wir haben auch eigene Assets, die wir in die Kooperation einbringen, damit es ein besseres Produkt für den Kunden wird“, sagt Källenius. Softwarechef Markus Schäfer stellt klar: „Wir teilen nicht mehr Daten mit Google als wir es schon mit Here tun.“