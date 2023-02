Strategie-Update Tabu-Bruch bei Mercedes

Fast dreißig Jahre ist es her, als Mercedes als erster Fahrzeughersteller ein Forschungszentrum im Silicon Valley errichtete, 1995 in Palo Alto. Die Idee war, frühzeitig Trends im Hightech-Tal aufzuschnappen und Talente vor Ort anzuheuern. BMW und Volkswagen folgten. Damals war Hewlett Packard der Dreh- und Angelpunkt im Silicon Valley. Mit dem Umzug nach Sunnyvale vor zehn Jahren in neue, größere Gebäude ist Mercedes näher an die aktuellen Gorillas des Hightech-Tals herangerückt – Google und Apple. Wettbewerber Tesla nicht zu vergessen. Während Källenius über seine Software-Strategie referiert, gibt Tesla-Chef Elon Musk bekannt, dass er zwar sein Hauptquartier nach Texas verlegt habe, aber der Hauptsitz für die Fahrzeugentwicklung weiter im Silicon Valley bleiben wird. Was den Wettbewerb um Ingenieure und Entwickler im Hightech-Tal neu anheizt.