Strauchelnde Ikone Die Detroit Motor Show schafft sich ab

Die Innenstadt am Detroit River wurde immer wieder als hässlichste der USA ausgezeichnet. Dorthin fuhren die meisten Bewohner aus dem Großraum Detroit allenfalls dann, wenn die Eishockey-Mannschaft Redwings in der Joe-Louis-Arena ein Heimspiel hatte oder um ein paar Meter weiter im Comerica Park das Baseballteam der Detroit Tigers anzufeuern. Einkaufen, Spaziergehen oder einfach Freunde treffen? Abgesehen von zwei Handvoll Restaurants gibt es hier nichts, was locken könnte. Gerade in den kalten Wintermonaten bewegt sich in Detroit nicht viel außer dem 1987 eingeführten People Mover, der überirdisch durch die City rattert.