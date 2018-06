Streik bei Autozulieferer: Neue Halberg Guss wirft IG Metall unrechtmäßige Handlungen vor

Der Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) nennt die Zuspitzung des Konflikts am Leipziger Werk „inakzeptabel“. Das Unternehmen rufe die IG Metall auf, „sofort jegliche unrechtmäßige Handlungen in Leipzig einzustellen und auf den Boden von Recht und Gesetz zurückzukehren“, hieß es in einer Mitteilung. Am Samstag hatten die streikenden Mitarbeiter laut IG Metall mit einer Spontandemo vor dem Werkstor die Auslieferung bereits fertiggestellter Motorblöcke blockiert. Die Polizei war vor Ort und beobachtete die Lage.