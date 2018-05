Streit mit VW Teilerfolg für Autozulieferer aus Prevent-Gruppe

Blick auf das Werksgelände des Teilezulieferers ES Automobilguss. Bild: dpa Bild:

Ein Autozulieferer aus dem Erzgebirge will per Gericht die exklusiven Lieferrechte an Volkswagen erwirken. Die Handelskammer des Landgerichts Leipzig erwirkte eine einstweilige Verfügung.