Halberg Guss stellt Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe und Kurbelwellen her - Teile, die Volkswagen offensichtlich so schnell nicht anderswo herbekommen kann. Das nutzt Prevent wie schon zuvor für hohe Preisforderungen - es geht um Aufschläge bis zum Faktor 10 auf das vereinbarte Niveau als „Auflaufpreise“. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief von Volkswagen an Barbaros Arslan, Geschäftsführer der Neuen Halberg Guss, hervor. Demnach fordert das Unternehmen allein im zweiten Quartal 150 bis 180 Millionen Euro mehr. VW kommentiert den Brief nicht: „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu internen Unterlagen.“