Was treibt Prevent an? Es wäre Harakiri zu sagen, das Geschäftsmodell bestehe darin, verbrannte Erde zu hinterlassen, heißt es in der Branche. Es gibt Spekulationen, dass Prevent Grundstücke betroffener Firmen für Immobilien nutzen will. Aber auch das wird zurückgewiesen. Jedoch: Ein klares Bekenntnis gebe es nicht, warnt Patrick Selzer von der IG Metall Saarbrücken. Die Beunruhigung in der Belegschaft der Neuen Halberg Guss sei groß. Und: Sollten VW und Daimler als Kunden wegbrechen, fehlten Produktionsmengen von 140.000 bis 150.000 Tonnen. Insidern zufolge geht es Prevent darum, selbstbewusster gegenüber den großen Herstellern aufzutreten und das Spiel immer weiter gedrückter Preisspannen zugunsten günstiger Angebote für die Autobauer nicht mitzumachen - auch wenn dies dem Image und den Arbeitsplätzen schade. Das ist aber inzwischen der Fall. Bei ES werden rund 160 Stellen gestrichen. Zwar verpflichtete das Landgericht Leipzig VW in einer einstweiligen Verfügung, 30 Prozent des früheren Umfangs der von der Prevent-Tochter gefertigten Bauteile abzunehmen - aber das ist eine Niederlage für den Zulieferer, denn dies entspricht weitgehend dem zuvor abgelehnten Vergleichsvorschlag von VW. Das Gericht bezeichnet einen Belieferungsanspruch des Zulieferers zudem als „zweifelhaft“.