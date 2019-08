Streit um Segula-Übergang eskaliert Opel stellt nicht wechselwillige Mitarbeiter ab sofort frei

Opel-Mitarbeiter, die sich einem Übergang zum Ingenieurdienstleister Segula widersetzen, werden ab 30. August unwiderruflich freigestellt. Dass geht aus einem Schreiben von Opel-Personalchef Ralph Wangemann hervor, das der WirtschaftsWoche vorliegt. In dem Brief an einen betroffenen Mitarbeiter heißt es, es erfolge „die Freistellung unwiderruflich unter Anrechnung von Urlaub und zum Abbau eines etwaigen Arbeitszeitguthabens. Danach erfolgt die Freistellung widerruflich.“ Ab Anfang 2020 droht die Kündigung: „Die Freistellung endet, wenn sie seitens der Opel Automobile GmbH widerrufen wird bzw. wenn das Arbeitsverhältnis durch Kündigung endet.“