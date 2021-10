Streit um Stellenabbau Schluss mit der Selbstherrlichkeit im VW-Betriebsrat!

Volkswagen ist mal wieder in Aufruhr. Konzernchef Herbert Diess hat im Aufsichtsrat offenbar den Abbau tausender deutscher Stellen in den Raum gestellt. Betriebsrat und Co. sind in Rage. Doch seien wir mal ehrlich: Es ist zwar die Aufgabe von Arbeitnehmervertretern, sich für Beschäftigung einzusetzen (und das ist auch gut so). Aber: Diess hat auch Recht! Der Wandel kommt derzeit viel schneller, als von Arbeitnehmervertretern gehofft. Viel zu lange klammerten sich viele Betriebsräte in Deutschland an die Hoffnung, dass man den Wandel hin zum emissionsfreien Fahren mit viel Zeit und vielen Renteneintritten der Beschäftigten relativ smooth abfedern könnte.