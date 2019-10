Streit um Wechsel zu Segula Opel-Mitarbeiter wehren sich gegen betriebsbedingte Kündigungen

In der Vergangenheit hatte Opel aber immer betont, dass der Opel Zukunftstarifvertrag dem Unternehmen das Recht einräume, den Mitarbeitern zu kündigen, die nicht zu Segula wechseln. Schließlich falle der tarifliche Kündigungsschutzes bei einem Widerspruch gegen einen Betriebsübergang weg. „Dieser Prozess und die Konsequenzen eines Widerspruchs wurden den Beschäftigten in den vergangenen Monaten mehrfach detailliert erläutert“, so Opel. Alle Mitarbeiter hatten vor dem Rausschmiss das Angebot, Opel zum Beispiel gegen eine Abfindung freiwillig zu verlassen.