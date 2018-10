Strengere Abgastestverfahren Leoni muss wegen WLTP Prognose für 2018 senken

Dem Autozulieferer Leoni machen schwächere Geschäfte in China, internationale Handelskonflikte und die Umstellung auf das strengere Abgastestverfahren WLTP stärker zu schaffen als erwartet. Der seit September amtierende Vorstandschef Aldo Kamper kassierte daher am Montag die Jahresziele ein. Zudem räumte der Hersteller von Kabel- und Bordnetzsystemen ein, nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal operativ einen Gewinnrückgang verbucht zu haben. So sackte das Ebit bei einem auf 1,2 Milliarden Euro stagnierenden Umsatz auf 38 (Vorjahr: 45) Millionen Euro ab.