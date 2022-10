Stress mit Volkswagen Wie es jetzt beim Autozulieferer Borgers weitergeht

Für Volkswagen könnte die „Begleitung“ nun zunächst allerdings deutlich teurer werden, als es eine Vermeidung der Insolvenz gewesen wäre. Denn der Bocholter Autozulieferer braucht schnell frisches Geld von seinen Kunden aus der Branche, um überhaupt weiter produzieren zu können. „Es kann in der Zulieferindustrie nie eine Sanierung geben ohne die Hersteller. Wir brauchen ihre finanzielle Hilfe, um das Unternehmen zu stabilisieren und in ruhigeres Fahrwasser zu bringen“, sagte Kebekus gegenüber „Reuters“. In acht bis zehn Tagen brauche er Finanzierungszusagen bis zum Ende des Jahres; zurzeit werde berechnet, wie viel Geld Borgers brauche. „Dann werden wir mit den Kunden aus der Autoindustrie sprechen, wer welche Beiträge leistet“, so Kebekus. „Ich appelliere an alle, sich konstruktiv einzubringen“, mahnte der vorläufige Verwalter.