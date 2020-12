„Stresstest für das System der Mitbestimmung“ Wie geht es in Untertürkheim weiter, Herr Källenius?

Trotz der Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat hält Källenius die Mitbestimmung für „ein zeitgemäßes Modell“: „Gemeinsam Lösungen zu suchen und zu finden, ist die beste Methode. Da hat dieses Modell in Deutschland eine sehr lange und sehr gute Tradition.“ Heute sei die Herausforderung allerdings viel größer als in den zurückliegenden Jahrzehnten: „Es ist ein Stresstest für das System der Mitbestimmung.“



Kein Hinweis, dass Geely Anteil erhöhen will



Källenius geht derzeit nicht davon aus, dass der chinesische Großaktionär Geely seinen Anteil an Daimler erhöhen wird. Darauf angesprochen, sagte er im Interview: „Wir haben dafür keine Hinweise.“ Auch sei kein Zusammenschluss der bereits kooperierenden Autobauer Daimler, Geely und Volvo geplant: „Dafür gibt es keine Pläne“, sagte Källenius: „Geely ist einfach ein wichtiger Long Investor“.