Strippenzieher statt VW-Chefkontrolleur Warum die dubiose Rolle von Pötsch enden muss

Ende August kamen die US-Anwälte von VW zu dem Schluss, dass VW-Modelle in Amerika illegale Technik enthielten. Spätestens dann muss Pötsch klar geworden sein, dass an einer Offenbarung gegenüber den US-Behörden kein Weg mehr vorbeiführen würde. Am 3. September gaben VW-Vertreter in den USA den Betrug schließlich zu. Doch obwohl es zum Manager-Einmaleins gehört, dass es für Konzerne schnell in die Milliarden gehen kann, wenn sie Behörden, Verbraucher oder Anleger in den USA täuschen, kam Pötsch auch jetzt nicht auf die Idee, den Kapitalmarkt zu warnen. Er wartete noch fast drei Wochen.



Das war nach Ansicht des Corporate-Governance-Experten Christian Strenger das entscheidende Versäumnis des Chefkontrolleurs. „Pötsch hätte die Anleger spätestens nach dem Eingeständnis des Betrugs am 3. September und nicht erst am 22. September informieren müssen“, sagt Strenger.