Stromer aus Stuttgart So fährt sich der neue Mercedes EQA

Mercedes steht unter Strom. Nachdem die Schwaben bislang eher pflichtschuldig als begeistert auf die Batterie gesetzt haben, drängen sie jetzt mit aller Macht an die Ladesäule – gleich vier neue Elektroautos wollen sie in diesem Jahr an den Start bringen und stehend dabei offenbar so unter Spannung, dass sie mit den ersten Testfahrten nicht einmal bis zur Weltpremiere warten wollen. Noch bevor die digitale Enthüllung des EQA an diesem Mittwoch den großen Reigen öffnete, stand der elektrische Einsteiger in Stuttgart zur Jungfernfahrt bereit.

Bild: Mercedes-Benz