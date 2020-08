Studie belegt Continental war in NS-Zeit „Stützpfeiler der Kriegswirtschaft“

„Continental war ein wichtiger Bestandteil von Hitlers Kriegsmaschinerie“, so Vorstandschef Elmar Degenhart zu den Resultaten der Analyse „Zulieferer für Hitlers Krieg. Der Continental-Konzern in der NS-Zeit“. „Die Studie ist eine von uns bewusst gewählte Chance und ein erneuter Anlass dafür, uns unserer Verantwortung zu stellen.“ So sei ein Programm gestartet worden, das die Ergebnisse der Untersuchung in die Aus- und Fortbildung einspeise und das Archiv von Continental für die Wissenschaft öffne.



