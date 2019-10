Studie zur Zukunft der Nutzfahrzeuge Auch Lkw fahren bald elektrisch und autonom

Die BCG-Studienautoren gehen von drei zukunftsfähigen Antriebssträngen für die Lkw-Branche aus: Flüssiges Erdgas (Potenzial vor allem in China und den USA), Wasserstoff-Brennstoffzelle (Potenzial vor allem in China und Frankreich, vor allem geeignet für Langstrecken) und Batterieantrieb (geeignet für kürzere Strecken in der Stadt). Für den Batterieantrieb sieht BCG vor allem in Europa die größten Chancen, sich flächendeckend durchzusetzen: bis zu 70 Prozent der Lkw, die im Jahr 2030 ohne Verbrenner angetrieben werden, könnten laut den Beratern mit Batterieantrieb fahren.