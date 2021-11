Super Charger für E-Autos Elektrisch über den Brenner: Porsche baut Schnellladenetz in die Alpen

Porsche setzt damit neue Maßstäbe. Anfang 2020 hat der Premiumautobauer bereits einen Schnellladepark in der Nähe des Kundenzentrums in Leipzig eröffnet. Dort sorgen ebenfalls zwölf Ladesäulen mit bis zu 350 kW Ladeleistung für schnelles Aufladen. Einen Teil der Säulen nutzt Porsche exklusiv, die anderen wurden anderen Marken gegenüber geöffnet.



Für Porsche spielen die Elektrofahrzeuge eine immer größere Rolle. Schon heute fährt fast jedes fünfte verkaufte Porsche-Auto rein elektrisch. Unternehmenschef Oliver Blume will in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in E-Autos investieren, etwa in die neue Elektroversion des Einsteigermodells Macan. Bis 2025 sollen bei Porsche 50 Prozent der Autos elektrisch angetrieben sein, bis 2030 gar 80 Prozent. Schon in diesem Jahr markierte der vollelektrische Taycan eine Zeitenwende. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat Porsche mehr davon verkauft als von der Sportwagen-Ikone 911er.