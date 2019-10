Superyachten der Autohersteller Mit Lexus, AMG und Porsche auf hoher See

Der französische Luxus-Sportwagenhersteller Bugatti kooperiert mit dem Boothersteller Palmer Johnson und erschuf die 20 Meter lange Niniette 66. Das Design lehnt sich an den aktuellen Hypersportwagen Chiron an, wie auch die Materialien: Größtenteils wurde leichtes Carbon verwendet. Das Design mit dem umgekehrten scharfen Bug ist für ein Schiff ungewöhnlich, stellt aber einen direkten Bezug zum Chiron her. Das Cockpit beherbergt Whirlpool, Champagnerbar und eine offene (!) Feuerstelle. Unter Deck gibt es drei Kabinen, die mit Leder, Marmor, Holz, Carbon und Bugatti-Logos ausgestattet sind. Durch die beiden MAN-V8-Dieselmotoren mit je 1.000 PS fährt das Schiff bis zu 44 Knoten (88 km/h) schnell.