Der Evoque 200 D hat – wie das D in der Typenbezeichnung vermuten lässt – noch einen Diesel unter der Haube, was in elektrifizierten Zeiten schon bemerkenswert ist.

Der Zweiliter-Vierzylinder bietet mit seinen 150 kW/204 PS und den 430 Newtonmetern Drehmoment alles, was uns an der Antriebsart immer gefallen hat, denn Kraft ist reichlich vorhanden.

Der Verbrach bleibt bei winterlichen Verhältnissen im Bereich von 7,5 Litern und damit nur wenig über dem Normwert von 6,9 Litern.

Bild: Land Rover