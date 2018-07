SUV-Kauf Was bei der Crossover-Wahl wichtig ist

Wer mehr als zwei Kinder oder viele mitfahrende Freunde hat, benötigt aber ein größeres Auto, etwa ein Mittelklasse-SUV – bei Peugeot in Anlehnung an die Limousine 508 als 5008 benannt. Solche Modelle verfügen über extra viel Kofferraum und gerne auch über eine zumindest optional erhältliche dritte Sitzreihe. Diese eignet sich aber auf längeren Strecken nur für Kinder, so eng gepackt und nah am Dachhimmel nimmt man auf den dünnen Polstern Platz. Zudem will das Gestühl mit einigen Verrenkungen bestiegen werden, da die im Weg stehende Fond-Sitzbank in der Regel nicht so weit zurückklappt, dass der Einstieg wirklich einfach zu nennen wäre. Insgesamt ist hier aber deutlich am meisten Platz innerhalb des SUV-Kern-Trios.

Bild: Peugeot