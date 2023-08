Aiways hat das Interieur im coupéhaften U6 etwas sportlicher gestaltet als im U5. Das sieht gut aus, hat aber für lang gewachsene Europäer einen kleinen Nachteil. Man kommt immer wieder mit dem Knie an den wie ein Flugzeuggashebel gestalteten Wahlschalter für die Fahrrichtung.



Und weil just an der Außenstelle die Taste für „P“ wir Parken angebracht ist, irritiert man schon mal das Getriebe eben mit dem Knie. Das schaltet folglich in „N“, weil der Befehl auf Parken zu stellen während der Fahrt gefährlich wäre. Im U5 passiert das nicht, weil der Getriebeschalter viel dezenter gestaltet ist. Ansonsten gibt es den heute üblichen Touchpad in mehr als ausreichender Größe mit den ebenfalls üblichen verschachtelten Menüs für alles, was man so in einem Auto bedienen kann.

Bild: Aiways