Tausende Stellen in Gefahr VW-Betriebsrat bestätigt Sparplan und Entlassungen

Der Betriebsratschef verwahrte sich gegen den Vorwurf, den Umbau des Unternehmens zu behindern. „Wir haben als Betriebsrat den Umbau noch nie aufgehalten.“ Dabei deutete Osterloh an, dass er die bei VW aktuell diskutierten zusätzlichen Einsparungen nur mittragen will, wenn Fehlentwicklungen angegangen würden. Themen wie Effizienzsteigerung, agiles Arbeiten, Investitionen in neue Büroarbeitsplätze und Beschäftigungssicherung müssten besprochen werden. „Damit starten wir aber erst, wenn die Frage der Verantwortlichkeiten an anderer Stelle geklärt sind.“ Derzeit lägen die Gespräche auf Eis. „Wir wollen erst Antworten vom Aufsichtsrat, wie wir mit den großen Fehlentwicklungen im Unternehmen umgehen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Welche personellen Konsequenzen hat das?“