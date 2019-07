„Technik absolut alltagstauglich“ Fehlen dem Wasserstoffauto die Fans?

Man kann H2 jederzeit zurück in Strom umwandeln. Der grüne Wasserstoff werde also möglicherweise nie in nennenswertem Umfang im Transportsektor ankommen, glaubt Wolff. Denn die hohe Nachfrage aus Stromwirtschaft und Industrie dürfte den Wasserstoffpreis in die Höhe treiben, so dass es am Ende billiger bleibt, rein elektrisch zu fahren. Und gäbe es wirklich grünen Strom im Überfluss, müsste der damit produzierte Wasserstoff auch mit den sogenannten E-Fuels konkurrieren, auch synthetische Kraftstoffe genannt.