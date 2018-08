Technikmesse Smart Home, Augmented Reality: Das sind die Trends der IFA 2018

Sprachassistenten

Alexa? Ok Google? Siri? Hi Bixby? So werden die weltweit bekanntesten Sprachassistenten zum Leben erweckt. Entsprechend aktiviert und vernetzt, geben sie auf Zuruf Auskunft über das Wetter, spielen Musik ab, schalten Lampen ein und aus oder kaufen ein. Sprachbefehle gelten in der Unterhaltungsbranche als das neue Non-Plus-Ultra. Entsprechend viel Geld stecken die größten Technologiekonzerne Amazon, Google, Apple sowie Samsung Electronics in das Ringen um die Vorherrschaft in dem Wachstumsmarkt. Bisher macht der weltgrößte Onlinehändler Amazon das Rennen, er bringt dem Marktforschungsinstitut Canalys zufolge rund die Hälfte aller verkauften Sprachassistenten an den Kunden.

Die Canalys-Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Sprachassistenten weltweit bis Ende des Jahres auf 100 Millionen steigt und sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Ende 2020 sollen in den Haushalten dann bereits 225 Millionen Assistenten stehen.

Bild: dpa