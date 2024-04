Tesla-Absatz bricht ein: Selbst schuld, Elon Musk!

Erstens ist Tesla nicht diversifiziert. Der Autobauer bietet nur Elektroautos an – und kann so anders als herkömmliche Hersteller keine Hybride oder gar Verbrenner an die Kunden bringen. Denn nicht nur in den USA griffen Autokäufer zuletzt verstärkt bei Verbrenner- und Hybrid-Fahrzeugen zu. Dieses Schicksal ist von Tesla-Gründer Musk auch so gewünscht, er möchte schließlich nur Stromer anbieten. Aber dieses Geschäftsmodell ist eben neben vielen Vorteilen bei der aktuell schwächelnden Nachfrage nach E-Autos derzeit ein Nachteil. Und die Diskussion darüber, ob das für 2035 geplante Verbrenner-Aus fallen sollte, nimmt zusätzlich Wind aus den Segeln.