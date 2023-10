Tesla-Aktie So viel hätte eine frühe Investition bis heute abgeworfen

Die Tesla-Aktie wird seit dem 29. Juni 2010 gehandelt. Heute vor zehn Jahren fand an den Börsen also bereits mehr als drei Jahre Handel mit Tesla-Aktien statt. Zum Handelsende am 18. Oktober 2023 standen die Anteile bei 8,97 Dollar. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1000 Dollar in die Aktie investiert worden wären, hätte man heute 111,48 Tesla-Aktien im Depot.