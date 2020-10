Tesla, Audi, Volvo Fünf starke E-Autos, die Anhänger ziehen können

Wer einen großen Wohnwagen emissionsfrei ziehen will, sollte sich am besten gleich an Tesla wenden. Derzeit ist das SUV Model X der zugkräftigste aller am Markt verfügbaren Stromer. Die gebremste Anhängelast beträgt 2250 Kilogramm. Damit lässt sich auch schon ein XL-Caravan ans Ziel schleppen. Sogar vielen mit Verbrenner angetriebenen SUV ist der US-Stromer damit überlegen. Die entsprechende Anhängerkupplung ist zudem Teil der Basisausstattung. Allerdings werden in Deutschland mindestens 86.000 Euro aufgerufen. Im Gegenzug gibt es dafür stolze 561 Kilometer Reichweite, was auch längere Tagesetappen Richtung Urlaubsort erlaubt. Abhängig vom Wohnwagen kann diese allerdings auch deutlich geringer als im Nicht-Hängerbetrieb ausfallen.

Bild: Tesla